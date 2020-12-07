Музей "Городская дума" приглашает на "Новогодний экспресс"

Фото: пресс-служба ТМПО

В честь приближающихся праздников музей "Городская Дума" приглашает посетить семейный творческий мастер-класс "Новогодний экспресс". Мероприятие доступно каждый рабочий день музея.

На мастер-классе участники своими руками сделают удивительную открытку с секретом: необычный весёлый паровозик, которым можно управлять. Он бежит среди ёлочек и белых снежинок, стуча игрушечными колёсиками и оставляя надпись: "С новым годом!". Подарите атмосферный праздничный подарок себе или свои близким!

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Мастер-класс проводится для групп до 5 человек. Стоимость билета 50 рублей, при покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Требуется предварительная запись по телефону: 46-11-59. При посещении музея не забудьте надеть защитную маску. Возрастная категория 6+.