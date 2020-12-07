В Тюмени с января начнет курсировать второй экспрессный маршрут

С 1 января 2021 в Тюмени начнет курсировать второй экспрессный маршрут с номерным индексом "35" сообщением "Центральный рынок — бульвар Бориса Щербины".

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на 11 остановочных пунктах: "ул. Энергостроителей", "бульвар Бориса Щербины", "сквер Десантников", "ул. Моторостроителей", "мкр. Тюменский", "ул. Пермякова", "ДК "Строитель", "Газпром", "ул. Холодильная", "сквер Немцова", "Центральный рынок".

На маршруте будет закреплено 10 автобусов большого класса вместимости с расчетным интервалом движения 10 минут. Время рейса будет составлять 30–35 минут. Стоимость проезда не будет отличаться от других маршрутов общественного транспорта.

"Маршрут улучшит транспортное обслуживание основных жилых комплексов в Восточной части города и снизит нагрузку на автобусы магистральных маршрутов № 25 и № 30", — комментируют в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени уже действует один экспрессный маршрут — маршрут № 10. Он связывает автовокзал и аэропорт Рощино.