В Тюменской области за сутки выздоровели 376 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Тюменской области выявлено 165 новых случая коронавируса, зафиксирован один летальный исход (52-летняя женщина), выздоровели 376 человек. Всего с начала пандемии в регионе 19 406 человек заразились коронавирусом, выздоровели 17 064, умерли 144 пациентов.

Сегодня на ИВЛ находятся 17 пациентов, 2351 человек остается под меднаблюдением, 2 344 - на перевахтовке.

Всего по России за сутки выявлено 28 142 новых случая, с начала года - 2 488 912. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.