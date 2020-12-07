В Тюменской области за сутки выздоровели 376 пациентов с коронавирусом

13:42 07 декабря 2020
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За последние сутки в Тюменской области выявлено 165 новых случая коронавируса, зафиксирован один летальный исход (52-летняя женщина), выздоровели 376 человек. Всего  с начала пандемии в регионе 19 406 человек заразились коронавирусом, выздоровели 17 064, умерли 144 пациентов.

Сегодня на ИВЛ находятся 17 пациентов,  2351 человек остается под меднаблюдением, 2 344 - на перевахтовке.

Всего по России за сутки выявлено 28 142 новых случая, с начала года - 2 488 912. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.

Теги: здравоохранение , коронавирус , статистика
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