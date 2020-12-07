В Тюмени работает горячая линия по вопросам качества новогодних сладких подарков

С 7 декабря в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в преддверии новогодних праздников начала работу горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров, новогодних подарков.

Специалисты готовы проконсультировать тюменцев по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, а также о действующих нормативных требованиях к этой категории товаров. Горячая линия продлится до 21 декабря.

Жители Тюменской области смогут получить консультации в управлении Роспотребнадзора по номеру телефона: 8 (3452) 20-31-11 (вопросы защиты прав потребителей), 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84, 8 963 068 79 21 (вопросы в области санитарного законодательства), а также в консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области": 8 (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления Роспотребнадзора: понедельник–четверг: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии центра гигиены и эпидемиологии: понедельник–четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00–14.30, перерыв: 12.00–12.30.