Юным воспитанником тюменской колонии помогают разобраться с проблемами

Тюменский областной центр профилактики и реабилитации проводили офлайн и онлайн-встречи с ребятами из Тюменской воспитательной колонии в течение 2020 года. Специалисты рассказали о понятии стресса и умении сказать "НЕТ", а также о способах разрешения конфликтов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, темы встреч касались формирования жизненных навыков и профилактики употребления психоактивных веществ, социально-коммуникативных навыков, профессионального самоопределения как средства профилактики деструктивного поведения.

В ходе занятий ребята узнали о том, насколько соответствуют реальности распространенные мифы о потреблении алкоголя и наркотиков, а также об особенностях формирования зависимого поведения. Шел разговор и об основных проблемах, которые у воспитанников могут возникнуть после освобождения. В частности, обсуждали трудоустройство. Ребята узнали, в какие службы можно обратиться, какие документы могут понадобится, какие организации и интернет-ресурсы помогут в поиске работы.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, встречи перевели в онлайн-формат. За 2020 год таких встреч на платформе ZOOM было проведено восемь. На последней из них подвели итоги курса, а воспитанники колонии внесли свои предложения по поводу того, с какими специалистами им хотелось бы встретиться в дальнейшем. В 2021 году работа будет продолжена.