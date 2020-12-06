Новогодняя елка с самодельными игрушками появится в "Сказочном городке" Тюмени

Жители Тюмени смогут принять участие в украшении новогодней елки, которая будет размещена в "Сказочном городке" в микрорайоне Мелиораторов по адресу на ул. 70 лет Октября, 18. Акцию проводит ДК "Орфей".

Место для установки праздничной елки к Новому году выбрали сами жители поселка ММС. Они же смогут украсить зеленую красавицу самодельными игрушками в рамках акции "Сказочный городок – сказочная ёлка". С 15 по 23 декабря (с 9 до 19 часов) на ул. 70 лет Октября, 5в будут принимать елочные игрушки, сделанные своими руками. Их повесят на дерево к праздничному открытию, которое запланировано на 27 декабря. Начало в 18:30.

В Центральном округе к Новому году устанавливают две главные елки – на площади 400-летия и Цветном бульваре. Кроме того, семь живых елей станут центрами новогоднего праздника: в поселке ММС, на Заречном проезде, 2 и по ул. Газовиков в районе домов №№ 51-53, на Шаимском бульваре, в сквере Пограничников (мкр Казарово), в Сосновом сквере (мкр Верхний Бор), у ДК "Орфей" (ул. Семена Шахлина, 20), пишет "Вслух.ру". Всего новогоднюю Тюмень украсят 47 елок.