Юные тюменцы с ОВЗ укрепляют иммунитет в центре "Родник"

Современные методы профилактики ОРВИ и укрепления иммунитета внедряют в тюменском областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". По мнению специалистов, любое заболевание проще предотвратить, чем лечить.

Как сообщили в реабилитационном центре, инструктор по ЛФК Марина Баах подготовила мастер-класс в рамках программы "Семь секретов счастья". Занятие доступно в официальной группе ВКонтакте. В нем говорится о пользе, например, точечного массажа.

"Воздействие на определенные точки вызывает раздражение нервных окончаний, мышц, сухожилий. Благодаря этому нормализуется кровообращение в массируемых зонах и органах, связанных с ними кровеносными и соединительно-тканными путями, увеличивается кровь и слизистые интерферонов", - отмечает она.

Точечный массаж можно применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Но прежде следует проконсультироваться с врачом-рефлексотерапевтом, чтобы исключить противопоказания.