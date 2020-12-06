Юные тюменцы с ОВЗ укрепляют иммунитет в центре "Родник"

08:32 06 декабря 2020
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pixabay.com

Современные методы профилактики ОРВИ и укрепления иммунитета внедряют в тюменском областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". По мнению специалистов, любое заболевание проще предотвратить, чем лечить.

Как сообщили в реабилитационном центре, инструктор по ЛФК Марина Баах подготовила мастер-класс в рамках программы "Семь секретов счастья". Занятие доступно в официальной группе ВКонтакте. В нем говорится о пользе, например, точечного массажа.

"Воздействие на определенные точки вызывает раздражение нервных окончаний, мышц, сухожилий. Благодаря этому нормализуется кровообращение в массируемых зонах и органах, связанных с ними кровеносными и соединительно-тканными путями, увеличивается кровь и слизистые интерферонов", - отмечает она.

Точечный массаж можно применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Но прежде следует проконсультироваться с врачом-рефлексотерапевтом, чтобы исключить противопоказания.

Теги: дети , здоровье , мастер-класс , ОРВИ , профилактика , реабилитация
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