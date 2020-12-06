Лыжные трассы и ледовые площадки обустроят в Тюменском районе

В Тюменском районе активно идет подготовка объектов для зимних видов спорта: лыжных трасс, хоккейных кортов и ледовых площадок. Часть из них уже готовы.

Всего этой зимой в муниципалитете планируется залить и использовать для тренировок 17 хоккейных кортов, 10 из которых на сегодняшний день уже залиты. Погонять шайбу можно будет в поселках Винзили, Московский, Новотарманский, селах Мальково, Успенка, Онохино, Горьковка, Червишево, Борки, Каскара, Созоново, Перевалово. В поселках Боровский и Богандинский предусмотрено по два спортивных объекта для игры в хоккей. На коньках можно будет покататься в поселке Андреевский, селах Княжево, Чикча и Кулига, а также на базе отдыха "Боровое".

Всего планируется организовать 12 пунктов проката коньков с общим количеством инвентаря в 300 единиц и стоимостью катаний от 50 до 150 рублей, пишет "Мегатюмень".

Кроме того, на территории Тюменской области расположено 8 лыжных баз, где уже подготовлены прогулочные и спортивные лыжные трассы. Будет действовать 5 муниципальных пунктов проката лыжного инвентаря с использованием 350 пар взрослых лыж и 136 пар детских лыж. Кроме того, прокат лыжного инвентаря будет доступен в 30 школах столичного после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.