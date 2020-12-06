Детская команда КВН из Бердюжья выступит на федеральном телеканале

Команда КВН "Дети РайЦентра" из Бердюжского района Тюменской области стала победителем Международного онлайн-фестиваля детских команд КВН и примет участие в съемках шоу талантов на телеканале СТС.

Летом "Дети РайЦентра" вошли в финал Всероссийской юниор-лиги КВН, это дало им право пройти сразу во второй тур фестиваля. Выступления участники показывали в видео-формате. В октябре ребята отправили свою работу, редакторам их конкурс понравился – никаких правок.

"Это было волнительно, мы понимали, что на кону наше будущее в КВН. Дело не только в съемке на СТС – мы уже год играли во Всероссийской юниор-лиге и должны были показать высокие результаты. Мы их получили. Дети, конечно, счастливы", – поделилась руководительница команды Мария Стасевич.

"Дети РайЦентра" уже начали подготовку к первой телевизионной игре. На репетициях всегда начинают с разминки – разогревают голосовые связки, тело. До начала съемок предстоит найти спонсоров, чтобы оплатить дорогу и проживание, пишет "Вслух.ру".