Тюменцам советуют правильно выбирать коньки для катаний

Сезон массовых катаний на коньках стартовал в Тюмени. Для комфортного времяпрепровождения на льду эксперты советуют тюменцам выбирать коньки в зависимости от навыков и задач.

"Самый очевидный признак, по которому нужно выбирать коньки: чтобы на ноге хорошо сидели, нигде не давило", - отметил сотрудник парка зимних развлечений "Звездный полюс".

Также нужно учитывать, что коньки бывают разные: фигурные, прогулочные, хоккейные или конькобежные. Их ботинки различают по жесткости. Для новичков подойдут любительские, прогулочные коньки. Покупать или брать их в прокат на вырост не нужно. Максимум стоит взять коньки на полразмера больше.

Также важно правильно зафиксировать конёк на ноге, то есть тщательно зашнуровать. И тогда поход на лед запомнится лишь приятными впечатлениями, пишет "Тюменская область сегодня".