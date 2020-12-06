Тюменцам советуют правильно выбирать коньки для катаний

16:32 05 декабря 2020
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pixabay.com

Сезон массовых катаний на коньках стартовал в Тюмени. Для комфортного времяпрепровождения на льду эксперты советуют тюменцам выбирать коньки в зависимости от навыков и задач.

 "Самый очевидный признак, по которому нужно выбирать коньки: чтобы на ноге хорошо сидели, нигде не давило", - отметил сотрудник парка зимних развлечений "Звездный полюс".

Также нужно учитывать, что коньки бывают разные: фигурные, прогулочные, хоккейные или конькобежные. Их ботинки различают по жесткости. Для новичков подойдут любительские, прогулочные коньки. Покупать или брать их в прокат на вырост не нужно. Максимум стоит взять коньки на полразмера больше.

Также важно правильно зафиксировать конёк на ноге, то есть тщательно зашнуровать. И тогда поход на лед запомнится лишь приятными впечатлениями, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: досуг , каток , советы , фигурное катание
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