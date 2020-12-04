Городские одиннадцатиклассники с 7 декабря выходят на офлайн-обучение

Режим дистанционного обучения продлен до конца второй четверти для учащихся 6-10 классов в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского района. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме. Решение об этом принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Находящиеся на дистанционном обучении дети из малоимущих семей, школьники с ограниченными возможностями здоровья будут по-прежнему получать продуктовые наборы.

Напомним, жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и транспорте, люди 65+ и страдающие хроническими заболеваниями на режиме самоизоляции до 15 января.