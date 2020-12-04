Тюменцам напоминают, что делать при первых признаках обморожения

В Тюмени в скорую помощь обратился полицейский патруль, который обнаружил на улице сильно подмерзшего 51-летнего мужчину.

Тюменец находился в алкогольном опьянении, ни на что не жаловался, однако кисти рук были у него синюшного цвета. Спустя 16 минут на место вызова прибыла бригада медиков, они оперативно оказали пациенту помощь и доставили в больницу "Нефтяник".

Напоминаем, что получить переохлаждение, обморожение можно и при температуре +2…-4 градуса по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха. Кроме того, если вы одеты в тесную и влажную одежду и обувь, долго стоите на одном месте, устали или голодны, то быстрее замерзнете. Человек также легко может получить обморожение, если находится в состоянии алкогольного опьянения.

При первых признаках обморожения – локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп – необходимо зайти в тёплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. Если боль прекратилась, значит, всё в порядке.

Специалисты службы 03 еще раз напоминают: неоказание или неправильное оказание первой помощи при тяжелых обморожениях приводит к осложнениям – отеку, появлению волдырей, потемнению кожных покровов.

При обморожениях конечностей, когда кожа бледная, холодная, как лёд, отсутствуют болевые ощущения и движения в суставах пальцев, ни в коем случае не стоит пытаться быстро их согреть. Прикладывать к горячей батарее или греть горячей водой – это опасно, такие манипуляции могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

Верный способ оказания первой помощи – медленное согревание: необходимо провести изоляцию от воздействия внешнего тепла подручными средствами. В течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 см, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка). Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение, вызовите скорую помощь: со стационарного телефона – 03, с сотового – 103.