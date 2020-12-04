В Тюмени обсудят подходы к проектированию городской среды

11 декабря в Тюменском индустриальном университете состоится конференция "Современные подходы к проектированию городской среды в Тюменском регионе" . Мероприятие направлено на подведение итогов по формированию концепций комфортной архитектурной среды и реновации неэффективно используемых городских территорий, разработанных в рамках проекта программы развития опорного университета (ПРОУ) "Архитектурный образ региона".

Концепции разрабатывались в соответствии с целевыми государственными программами и национальными проектами, в том числе: Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"; Муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени"; Государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" на 2019-2025 годы.

В работе конференции примут участие руководители органов государственной власти и муниципального управления, депутаты Тюменской областной думы и ведущие архитекторы Тюмени. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.