Александр Пересторонин провел для редакторов СМИ мастер-класс по социальным сетям

11:16 04 декабря 2020
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Фотография предоставлена организаторами мероприятия

Мастер-класс “Как СМИ работать с соцсетями” прошел в Тюмени 2 декабря. Спикером мероприятия стал журналист с 20-летним стажем, член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александр Пересторонин.

"В социальных сетях находятся не просто интернет-пользователи, а потребители, избиратели, неформальные лидеры мнений, самые активные и информированные группы населения. Чтобы площадки соцсетей работали на достижение целей бизнеса или СМИ, важно достучаться до своей аудитории, завоевать их доверие через адаптированный к социальным сетям, уникальный контент", - акцентировал внимание аудитории эксперт.

Мастер-класс включал минимум теории, максимум практических советов, рекомендаций, разборов. В течение 1,5 часов спикер уделил внимание удачным аккаунтам популярных тюменских СМИ и пабликов, а также на примере социальных сетей известных изданий указал на недочеты оформления и подачи контента.

Особое внимание Александр Пересторонин обратил на выстраивание обратной связи с целевой аудиторией. По его мнению, быстрое реагирование на вопросы, комментарии, жалобы покажет, что владелец профиля общается со своей аудиторией на равных, поможет завоевать ее доверие и признание.

Слушателями мастер-класса стали более 30 зарегистрированных гостей, часть из которых присутствовали очно, для иногородних проводилась онлайн-трансляция с возможностью задавать вопросы. В зале присутствовали руководители СМИ, представители бизнеса, компаний из сферы спорта, медицины, журналистики.

Теги: Александр Пересторонин , журналистика , мастер-классы , СМИ
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