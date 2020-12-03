Совсем скоро стартует конкурс "Золотой микрофон"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

XXII Региональный фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" состоится в Тюмени 5 и 6 декабря.

В этом году "Золотой микрофон" пройдет по трем номинациям: "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово" и "Вокал".

Конкурс в номинации "Инструментальное исполнительство" состоится в Детской школе искусств "Гармония" (ул. проезд Заречный, 4А) 5 декабря в 11:00.

Состав жюри номинации представляют:

Лавришин Владимир Иванович – музыкант, дирижер, педагог, Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, лауреат премии губернатора Челябинской области, председатель правления Челябинского областного славянского культурного центра, дирижер и художественный руководитель Тюменского оркестра народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

Шепеленко Михаил Павлович – эстрадный и классический певец, преподаватель, выпускник Королевской Академии Музыки в городе Лондон, Лауреат Всероссийский конкурс "Песня не знает границ".

Дрозд Валерий Борисович – художественный Руководитель Тюменского эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба", преподаватель Колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.

Конкурс "Золотой микрофон" пройдет в номинациях "Художественное слово" и "Вокал" в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) 6 декабря с 10:00.

Жюри номинации "Вокал":

Шепеленко Михаил Павлович и Толмачева Наталья Владимировна – доцент кафедры музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, продюсер, лауреат исполнительских и педагогических конкурсов, автор учебного пособия "Современные тенденции развития вокальной методики", автор образовательного онлайн-проекта "Учи и вдохновляй".

Юдин Денис Алексеевич и Картавцева Татьяна Сергеевна станут членами конкурсного жюри в номинации "Художественное слово".

Юдин Денис Алексеевич - артист и режиссер Молодежного театра "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко.

Картавцева Татьяна Сергеевна - режиссер театрализованных представлений и массовых праздников, художественный руководитель детской театральной студии "Мечтатели". Лауреат и дипломант всероссийских, региональных и городских конкурсов театрального искусства.

Срок готовности конкурсной программы: 4 декабря 2020 года.

Всего для участия в конкурсе ожидают 200 человек. Отметим, что в этом году "Золотой микрофон" пройдет как в очном, так и заочном формате.