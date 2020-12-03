В тюменском музее исполнят известные хиты в авторских аранжировках

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) приглашает тюменцев на концерт группы SYNTHEZZA. Мероприятие состоится 6 декабря в 18:00.
Отличительная особенность коллектива SYNTHEZZA заключается в том, что эта профессиональная команда музыкантов исполняет разностилевую музыку с электронным звучанием.
В ближайший воскресный вечер у тюменцев появится прекрасная возможность насладиться всемирно известными хитами в авторских аранжировках, где электронное звучание будет в унисон со струнным квартетом!
Стоимость одного билета составляет 500 рублей, при предварительной покупке в формате онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения – 475 рублей.
Посетить мероприятие могут все желающие старше 12 лет. С собой необходимо иметь маску.
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