В тюменском музее исполнят известные хиты в авторских аранжировках

Фото: пресс-служба ТМПО

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) приглашает тюменцев на концерт группы SYNTHEZZA. Мероприятие состоится 6 декабря в 18:00.

Отличительная особенность коллектива SYNTHEZZA заключается в том, что эта профессиональная команда музыкантов исполняет разностилевую музыку с электронным звучанием.

В ближайший воскресный вечер у тюменцев появится прекрасная возможность насладиться всемирно известными хитами в авторских аранжировках, где электронное звучание будет в унисон со струнным квартетом!

Стоимость одного билета составляет 500 рублей, при предварительной покупке в формате онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения – 475 рублей.

Посетить мероприятие могут все желающие старше 12 лет. С собой необходимо иметь маску.