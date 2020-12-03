ВЦИОМ: 84 % тюменцев положительно оценивают состояние межнациональных отношений

Фото - Фонд общественной дипломатии "Диалог"

В Тюменской области проживают представители более 150 этносов. По предварительным данным исследования, проведенного в октябре 2020 года "ВЦИОМ-Урал", 84% жителей Тюменской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений. 82% – считают благоприятными межконфессиональные отношения в регионе.

Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика факторов напряженности на национальной и религиозной почве, предупреждение конфликтных ситуаций, гармонизация этноконфессиональной среды является основой реализации государственной национальной политики в Тюменской области, считает председатель областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

"В Тюменской области сложились прочные традиции добрососедства и взаимоуважения представителей разных народов, религий и культур. Вне всякого сомнения, позитивное межкультурное и межрелигиозное взаимодействие — это не стечение случайных факторов, а кропотливая работа и непрерывное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, членов национальных объединений, религиозных организаций, гражданских активистов и экспертного сообщества", - уверен председатель Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев.

Об этом свидетельствуют и результаты исследований "ВЦИОМ-Урал" по данным которых, 83% тюменцев считают стабильным уровень общественно-политического согласия в Тюменской области, сообщает Фонд общественной дипломатии "Диалог".

Вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений важен с точки зрения безопасности. Ежегодно правоохранительные органы на территории России выявляют последователей международных террористических организаций, пресекают их противоправную деятельность. Адепты запрещенных в России экстремистских ячеек привлекаются к административной и уголовной ответственности, судом назначается строжайшее наказание за подобного рода преступления. "Хочу обратить внимание граждан на важность соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства для сохранения добрососедских и взаимоуважительных отношений между народами, проживающими в нашем регионе", - напомнил Владислав Чернов.