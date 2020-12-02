Компания "Золотые луга" вошла во Всероссийскую Книгу Почёта

Фото: АО "Золотые луга"

Молочный комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", включен в федеральный реестр "Всероссийской Книги Почёта". Его формирование осуществлялось совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти.

Включение во "Всероссийскую Книгу Почёта" проводится бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов. Таким образом, в рейтинг попадают наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли.

Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" формируется с 2008 года. В него входят лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели России.

Компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале. Ее филиал, Ситниковский молочный завод, является одним из старейших предприятий Тюменской области. Комбинат производит широкий ассортимент молочной продукции: молоко, кефир, сметану, масло, творог разной жирности, кисломолочные напитки с ягодно-фруктовыми добавками и т.д.

Все продукты на предприятии изготавливаются из натурального сырья без добавок и консервантов, что подтверждается короткими сроками годности. В производстве компания использует современное оборудование, которое позволяет сохранять стабильное качество продуктов и соблюдать все нормы и технологии. Контроль осуществляется на всех этапах: начиная с отбора сырья, заканчивая надежностью упаковочного материала и проверки готовой продукции в лабораториях. Особое внимание также уделяется логистике и перевозкам.

"АО "Золотые луга" не раз становилась победителем региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей качества, народных премий и голосований. Включение в федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" вновь демонстрирует признание достижений и стремлений компании на высоком уровне. И формирует позитивный имидж предприятия в глазах партнёров, потребителей и инвесторов", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.