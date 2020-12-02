Маленьким пациентам ишимской больницы подарили коробки храбрости

Краски, альбомы для рисования, пазлы, познавательные и красивые детские книжки - всё для детей, получающих лечение в детском отделении Областной больницы №4 г. Ишима. Сотрудники Управления Пенсионного фонда передали в медучреждение две "коробки храбрости"

"Надеемся, что подарки помогут немного скрасить время в стенах больницы и облегчат путь выздоровления, - отметила начальник Управления ПФР в Ишиме Екатерина Агафонова. - Мы с коллективом собрали две коробки игрушек и канцелярских товаров, в стороне никто не остался, все с удовольствием откликнулись на акцию".

Заведующая детским отделением больницы Галина Селицкая поблагодарила гостей за подарки, отметила важность и ценность данной акции в сегодняшнее непростое для всех время и пожелала волонтерам здоровья.

"Коробка храбрости" - это специальная коробка, из которой дети в больнице могут достать себе игрушку в награду за храбрость после проведенных болезненных процедур. Инициатором проекта на территории Тюменской области является благотворительный фонд "Клуб добряков", сообщает пресс-служба ОБ№4.