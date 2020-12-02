Тюменцу сформировали новый язык вместо удаленного из-за онкологии

Пациенту "Медицинского города" был установлен неутешительный диагноз — злокачественное новообразование языка 4 стадии. Потребовалось хирургическое вмешательство — из-за того, что злокачественная опухоль распространилась на весь орган, хирургам пришлось полностью удалить мужчине язык.
После онкологи полностью сформировали пациенту новый язык.
"Для формирования нового языка мы выделили кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также мы выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее. Все выделенные нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка", — рассказала Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2.
В сложной 10-часовой микрососудистой операции принимали участие шесть хирургов второго онкологического отделения: врачи-онкологи Юлия Шубина, Динара Вонтлая, Николай Костоев, Татевик Месропян, офтальмолог Юлия Дружинина, нейрохирург Родион Лутовинин.
Далее пациенту предстоит пройти курс химиолучевого лечения. Спустя три недели после хирургического вмешательства к мужчине вернулась способность говорить.
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