Тюменцев просят рассказать о своих жилищных условиях

Общероссийский народный фронт совместно с ДОМ.РФ проводит опрос по улучшению жилищных условий в регионах страны. К участию допускаются граждане, которым уже исполнилось 18 лет.

Опрос направлен на то, чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию и выявить направления для улучшения жилищных условий жителей страны. Участникам предлагают ответить на вопросы о состоянии их жилплощади, планах по покупке квартиры или дома в ближайшее время и способе их приобретения.

"Одним из главных показателей качества жизни человека сейчас является возможность улучшения жилищных условий. Опрос важен для понимания того, как складывается ситуация в Тюменской области и в каких условиях живут жители нашего региона", – федеральный модератор в тематической площадке "Жилье и городская среда" Сергей Соловьев.

Жители могут принять участие в опросе до 13 декабря 2020 года. Пройти его можно онлайн по ссылке.