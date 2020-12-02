Тюменцев просят рассказать о своих жилищных условиях

Общероссийский народный фронт совместно с ДОМ.РФ проводит опрос по улучшению жилищных условий в регионах страны. К участию допускаются граждане, которым уже исполнилось 18 лет.
Опрос направлен на то, чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию и выявить направления для улучшения жилищных условий жителей страны. Участникам предлагают ответить на вопросы о состоянии их жилплощади, планах по покупке квартиры или дома в ближайшее время и способе их приобретения.
"Одним из главных показателей качества жизни человека сейчас является возможность улучшения жилищных условий. Опрос важен для понимания того, как складывается ситуация в Тюменской области и в каких условиях живут жители нашего региона", – федеральный модератор в тематической площадке "Жилье и городская среда" Сергей Соловьев.
Жители могут принять участие в опросе до 13 декабря 2020 года. Пройти его можно онлайн по ссылке.
"Представители власти активно контактируют с общественниками, лидерами мнений и рядовыми гражданами. Благодаря этой обратной связи во многом и удаётся достичь реальных достойных показателей, решать проблемы. Данный опрос ОНФ – еще один важный шаг, чтобы наша с вами жизнь стала лучше. Поэтому призываю всех неравнодушных принять участие", - подчеркнул сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин.
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