В Тюмени начали устанавливать главные новогодние ели

Сегодня в каждом округе Тюмени устанавливают главные новогодние ели.

В Калининском административном округе монтаж начат на Никольской площади, у Строительного института ТИУ, в Восточном округе — в сквере Депутатов. Главную елку Ленинского округа наряжают на площади у Тюменского технопарка. В Центральном округе установят девять елок: на центральных площадях две искусственные и семь живых в разных районах.

Всего в Тюмени появятся 47 новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.