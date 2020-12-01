В Тюмени начали устанавливать главные новогодние ели

Сегодня в каждом округе Тюмени устанавливают главные новогодние ели.
В Калининском административном округе монтаж начат на Никольской площади, у Строительного института ТИУ, в Восточном округе — в сквере Депутатов. Главную елку Ленинского округа наряжают на площади у Тюменского технопарка. В Центральном округе установят девять елок: на центральных площадях две искусственные и семь живых в разных районах.
Всего в Тюмени появятся 47 новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
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