В Тюмени начали устанавливать главные новогодние ели

17:10 01 декабря 2020
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Фото: pixabay.com

Сегодня в каждом округе Тюмени устанавливают главные новогодние ели.

В Калининском административном округе монтаж начат на Никольской площади, у Строительного института ТИУ, в Восточном округе — в сквере Депутатов. Главную елку Ленинского округа наряжают на площади у Тюменского технопарка. В Центральном округе установят девять елок: на центральных площадях две искусственные и семь живых в разных районах.

Всего в Тюмени появятся 47 новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Теги: Новый год , украшение
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