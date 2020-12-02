В Тюменской области выявлено 964 случая ВИЧ-инфекции с начала года

За 10 месяцев 2020 года в регионе выявлено 964 новых случаев ВИЧ-инфекции. В более чем половине случаев это мужчины, доля женщин составляет 42,3%. Превалирует половой путь инфицирования — 78,5%. Статистикой поделился областной депздрав в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом.

По словам главврача Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, на сегодня 1,2% жителей Тюменской области инфицированы ВИЧ. Темп прироста за 10 месяцев текущего года составил минус 28,5, за аналогичный период прошлого года – минус 9,3%.

Среди взрослого населения ВИЧ-инфекция чаще выявляется у людей 30–45 лет, среди граждан старше 50 лет - более 15%. Число случаев ВИЧ–инфекции у детей и подростков в 2020 году - чуть более одного процента.

Сотрудники тюменского центра СПИД призывают жителей региона помнить о важности соблюдения мер профилактики ВИЧ, ежегодно сдавать тест, вне зависимости от того, была опасная в плане заражения ситуация или нет.

Cдать анализ на ВИЧ-инфекцию в Тюмени можно по адресу: улица Республики, 5, телефон регистратуры: 8 (3452) 27-67-09.