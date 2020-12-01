Тюменские поисковики проведут онлайн-акцию ко Дню неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата. В память о погибших защитниках Родины, чьи имена остались безвестными, Тюменский областной поисковый центр приглашает принять участие в акции "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

В рамках акции пользователям социальных сетей предлагается 3 декабря разместить на своей странице аватар с символом памятной даты или опубликовать запись на стене с картинкой-аватаром с упоминанием хэштега #ДеньНеизвестногоСолдата. Главная цель – увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного подвига погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными.

История памятной даты восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата".