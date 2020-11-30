Класс по футболу создан в тюменской школе при содействии депутата гордумы

17:01 30 ноября 2020
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duma.tyumen-city.ru

Спортивный класс по футболу сформирован в школе №15 при участии и финансовой поддержке депутата Тюменской городской думы Александра Яковлева.

Юные спортсмены получили весь необходимый инвентарь, специально для них отремонтирован и полностью подготовлен отдельный кабинет.

Составлен также распорядок дня футболистов - с учетом тренировок в спортивной школе в утренние часы, двухразового питания и учебных занятий в общеобразовательной школе. 

"Очень важно, чтобы талантливые и целеустремленные ребята имели возможность уделять  спорту максимальное время, тогда и успех не заставит себя ждать, а мотивация к развитию будет только расти", – считает депутат.

Теги: Тюменская городская дума
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