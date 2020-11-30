Класс по футболу создан в тюменской школе при содействии депутата гордумы

Спортивный класс по футболу сформирован в школе №15 при участии и финансовой поддержке депутата Тюменской городской думы Александра Яковлева.

Юные спортсмены получили весь необходимый инвентарь, специально для них отремонтирован и полностью подготовлен отдельный кабинет.

Составлен также распорядок дня футболистов - с учетом тренировок в спортивной школе в утренние часы, двухразового питания и учебных занятий в общеобразовательной школе.

"Очень важно, чтобы талантливые и целеустремленные ребята имели возможность уделять спорту максимальное время, тогда и успех не заставит себя ждать, а мотивация к развитию будет только расти", – считает депутат.