Легендарная группа "Кипелов" выступит в Тюмени вместе с симфоническим оркестром

9 и 10 декабря легендарная группа "Кипелов" даст долгожданный концерт в Тюмени в сопровождении Большого симфонического оркестра!

Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из самых лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении.

Подготовка к шоу идет полным ходом, не обойдется и без сюрпризов, которые активно готовит коллектив в настоящее время. Группа не так часто играет концерты и отправляется в гастрольные туры, тем более в сопровождении оркестра.

Концерт в Тюмени станет долгожданным событием для всех ценителей творчества группы "Кипелов".

Долгожданный грандиозный концерт легендарной группы "Кипелов" с участием Большого симфонического оркестра состоится 9 и 10 декабря на сцене Тюменской филармонии. Шоу обещает быть незабываемым!

Начало в 19-00. Билеты на сайтах: margarita-art.ru, tmn.kassy.ru и tmn.kassir.ru. Подробности: 73-73-51, 48-48-92.