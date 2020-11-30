650 тюменцев решились испытать на себе вакцину от коронавируса

30 ноября в Тюмени стартовали клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Исследования будут проводиться на базе Тюменского государственного медицинского университета.

На начальном этапе специалисты проведут скрининг 650 добровольцев. В стенах вуза им проведут клиническое и биохимическое обследования, оценят биохимические маркеры, наличие иммунитета к ковиду, наркотических веществ в моче, алкогольных паров в выдыхаемом воздухе, наличие беременности у женщин, общеклинические параметры состояния. По результатам этого участников испытаний будут приглашать на следующий этап, стартующий 2 декабря, в этот день пройдет первая вакцинация, сообщает ИА "Тюменская линия".

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров:

Добровольцы рассказали, что с ними заключен договор, в котором прописаны ограничения, в том числе на употребление алкоголя, посещение общественных мест, оговорено соблюдение масочного режима.

Исследование будет идти полгода, в течение этого времени добровольцы будут контактировать с лабораторией 11 раз – шесть очных визитов и пять заочных бесед о состоянии здоровья по телефону.

Ожидается, что вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на 6 месяцев.