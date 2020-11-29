Журналисты дозвонились в тюменскую поликлинику за 4 секунды

Корреспонденты "Российской газеты" в восьми регионах страны получили задание позвонить в поликлиники по месту жительства и зафиксировать, сколько времени придется ждать, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием.

В Тюмени звонившему ответили через 4 секунды после набора номера городской поликлиники № 5. Это второй результат. Не первом месте - омская поликлиника №2, где трубку сняли уже через 3 секунды, на третьем - поликлиника ГКБ №5 Уфы, где ответили через 10 секунд.

По мнению журналистов, так быстро отзываются поликлиники, где нет кадровых проблем, хорошее техническое оснащение, а о проблемах с вызовом врача можно сообщить через портал госуслуг.

Например, в тюменской поликлинике №5 установлена мини-АТС. Благодаря ей еще до соединения с регистратурой пациента автоматически успевают проинформировать, что по этому номеру он не сможет узнать результаты теста на ковид, что получить их можно так-то. Потом включается внутренняя система перевода звонков на тех или иных специалистов больницы.

Таким образом до регистратуры доходит только тот звонок, который должен быть адресован именно ей. Остальные либо перенаправляются, либо прерываются самим человеком, если ему, например, нужен лишь результат теста.