В библиотеках Тюменского района придумывают онлайн-креативы для читателей

Сотрудники библиотек в Тюменском районе продолжают прививать читателям любовь к книгам с помощью онлайн-мероприятий, которые стали актуальны в связи с ограничительными мерами в период пандемии 2020 года. Некоторые проекты, запланированные оффлайн, удалось удачно провести в дистанционном формате.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, на сайте и в группах ЦБС в социальных сетях прошли виртуальные выставки, видеообзоры, челленджи и прямые трансляции. Каждая такая трансляция объединяла до четырех тысяч жителей района. А общее количество посещений страниц ЦБС в социальных сетях с начала пандемии составило 260 тысяч. К мероприятиям библиотек жители района подключались целыми семьями.

Кроме того, библиотеки района завоевали более 30 наград на всероссийских и международных конкурсах. Например, специалист Онохинской сельской библиотеки Надежда Павлюк и представительница Боровской сельской библиотеки Светлана Воронцова получили дипломы I степени международного конкурса "Дистанционная работа с читателями". Библиотекарь из поселка Боровский получила диплом I степени Всероссийского литературного конкурса, посвященного 125-летию со Дня рождения Сергея Есенина, а библиотекарь из Винзилей Елена Жилина победила на всероссийском конкурсае онлайн-мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.