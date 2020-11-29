Актёрами в новом тюменском спектакле станут подростки

В Тюмени готовится премьера спектакля по повести Ульфа Старка "Пусть танцуют белые медведи". Актерами в нем станут подростки, а режиссером выступил педагог, руководитель игрового лагеря "Нить Ариадны" в Санкт-Петербурге Иван Куркин.

Постановочный процесс проходит в формате лаборатории, то есть спектакль станет результатом сотворчества подростков и режиссера. Премьера запланирована на 12 декабря.

По сюжету главный герой переживает расставание родителей и переезд в новую семью. Эти события особенно травматичны для подростка. "Мы выстраиваем отношения с родителями, будь нам 15 лет или сорок. Они всегда занимают наше время, ресурс, поразмыслить об отношениях с родителями будет полезно всем, кто придет на спектакль", – отмечает режиссер.

Новый спектакль – не первый подростковый проект "Космоса". Ежегодно центр создает подобные интенсивы, курсы и лаборатории. Например, в прошлом году прошли театральная лаборатория "Здесь Я", серия интенсивов "Театр без границ" и другие, пишет "Мегатюмень".