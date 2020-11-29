Тюменские автомобилисты дают советы про выбор незамерзайки

Некачественная незамерзайка может не выдержать низких температур зимой и застывает в бачке. Опытные автолюбители предупреждают: действовать в этом случае нужно правильно, иначе могут быть неприятные для автомобиля последствия.

Руководитель автомастерской Михаил Пенегов поделился, что ни в коем случае нельзя лить в бачок омывайки кипяток. Из-за перепада температур могут образоваться трещины, а вода попадет на блок предохранителей. Лучше всего в этом случае на сутки оставить машину в теплом помещении – в гараже, СТО или на крытой парковке торгового центра. Затем оттаявшую жидкость нужно полностью слить или выбрызгать, залить качественную незамерзайку.

Если нет времени проводить эти процедуры, можно аккуратно снять бачок, занести домой и разморозить под теплой водой, после чего слить жидкость, продуть все шланги и форсунки.

Водитель с 20-летним стажем Виктор Синеок рассказал, что можно попробовать влить в бачок спирт или наиболее морозостойкий неразбавленный концентрат незамерзающей жидкости, не нагревая. Главное после разморозки слить некачественную жидкость и залить новую, подходящую по характеристикам. Обязательно нужно прокачать систему, чтобы выгнать остатки старой жидкости, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Михаил Пенегов также отметил, что главный признак качественной незамерзайки – это цена. Хороший продукт не может стоить дешевле 200 рублей за три литра. Также стоит внимательно изучить этикетку: на ней должен быть указан производитель, адрес, срок годности товара. Отсутствие резкого запаха может указывать на то, что в составе содержится яд – метанол.