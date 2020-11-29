Акция по поздравлению бабушек и дедушек с Новым годом стартовала в Тюмени

В Тюмени стартовала акция "Новый год для всех!", смысл которой - исполнить желания одиноких пожилых людей в преддверии главного зимнего праздника.

Акция стала уже традиционной и проходит 10 лет подряд. Ее организаторами выступают Областной геронтологический центр и Благотворительный фонд "Старшее поколение". Пожелания дедушек и бабушек размещаются на официальном сайте проекта, а также на специальных арт-площадках в торговых предприятиях и бизнес-центрах областной столицы. Игрушки с пожеланиями одиноких пенсионеров будут висеть на новогодних ёлках в ТЦ. Каждый желающий может приобрести подарок и оставить его в специальной корзине.

Список пожеланий в основном простой: домашние тапочки, теплый плед, свитер, шаль, термос, набор к праздничному столу или один из главных символов Нового года ― настоящая елка. Кто-то желает получить в подарок яркие эмоции и впечатления, пишет ИА "Тюменская линия".

Пенсионеры могут рассказать о своих пожеланиях по телефону (3452) 51-77-05 (Областной геронтологический центр) либо написать сообщение на официальную почту проекта progc72@mail.ru.