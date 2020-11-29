Тюменцы могут исполнить детские мечты на Новый год

В торговых центрах Тюмени установили праздничные елки, на которых развесят письма от детей из многодетных семей Деду Морозу. Каждый желающий может стать новогодним волшебником и исполнить мечты ребят.

Юные тюменцы в своих открытках пишут о простых желаниях: мальчики часто просят машинки, железную дорогу, настольный хоккей, конструкторы, футбольные мячи, девочки - о куклах, колясках, наборах "Кухня", "Доктор" или "Парикмахерская". Подростки мечтают о наушниках, колонках, скейтбордах, самокатах и роликах. Часто просят сладости, ватрушки для катания с горок и развивающие игрушки.

Эта акция уже стала традиционной, а некоторые жители областной столицы – ее постоянными участниками. Подарки покупают и приносят в офис организаторам – общественной организации "Радость".

Председатель общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Майсюк поделилась, что благотворители приносят первые подарки, а одна из многодетных мам из "Радости" купила два презента для детей другой семьи, хоть они и не знакомы.

Всего в акции участвуют 200 детей из многодетных семей, пишет "Тюменская область сегодня".