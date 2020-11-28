В команду тюменского проекта "Капитаны двора" принимают добровольцев

Тюменский социальный проект "Капитаны двора" объявил о наборе волонтеров в свою команду. Ребята могут стать медиаволонтерами (вести социальные сети проекта), организаторами мероприятий в онлайн-формате и дворовыми вожатыми.

Присоединиться к проекту могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно оформить заявку через официальную группу "Капитанов двора" или через сайт.

Отметим, проект уже успели высоко оценить на федеральном уровне. Аактивисты организуют досуговые площадки для тюменцев по месту жительства. В осенне-зимний сезон на площадке "Дворовые игры" дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на "Танцевальной" научатся красиво двигаться, а на "Спортивной" площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом, пишет ИА "Тюменская линия".