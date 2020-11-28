Новая машина скорой помощи поступила в нижнетавдинскую больницу

Областная больница №15 Нижнетавдинского района получила новую машину скорой помощи с современным оборудованием. "Газель" придется очень кстати, ведь в автопарке учреждения есть и "возрастные" автомобили, у которых существует риск поломки.

Как отметил врач скорой помощи Илья Климов, в Нижнетавдинском районе сейчас работают две общепрофильные бригады. Им приходится преодолевать большие расстояния: чтобы забрать пациентов из отдаленных сел или отвезти некоторых в больницы Тюмени.

Новая "Газель" имеет эргономичный салон, где больше пространства для работы с пациентом. Установлены четыре автономные системы отопления. Оборудование компактное, но функциональное. Электрокардиограф "Валента" имеет подключение к сети интернет и позволяет фельдшеру немедленно передать данные кардиологу для консультации. Есть современный аппарат искусственной вентиляции легких с электронным управлением, сообщили в пресс-службе Областной больницы №15.

"Каталка - итальянского производства. В приемном отделении есть иммобилизационные спинальные щиты того же производителя, и коллеги ими очень довольны. Каталка многофункциональная и очень удобная для работы. Ее можно изменить так, чтобы максимально бережно транспортировать пациента с любыми травмами и в любом состоянии", - добавил Илья Климов.

Отметим, приемное устройство в машине позволяет быстро погрузить пациента вместе с каталкой и сэкономить драгоценное для пациента время и силы медиков.