Тобольские школьники рассуждают о гибких навыках в подкасте "256 точек"

Школьники Тобольска запустили подкаст под названием "256 точек". В первом выпуске ребята рассуждали о выборе будущей профессии, возможности заработка и развития подросткового бизнеса в условиях маленьких и больших городов. Послушать запись могут все желающие в группе проекта Вконтакте.

Название для подкаста выбрано не случайно: весь первый сезон ребята собирают различные мнения по вопросам развития и важности гибких навыков. "256 точек" — это точки зрения самих подкастеров, их сверстников и старших товарищей, чей опыт можно обсудить и принять для развития, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Подкаст будет интересен не только школьникам, но и родителям, педагогам, а также специалистам сферы образования. Ребята искренне делятся мнением по самым важным и актуальным для них вопросам, это можно учитывать для лучшего понимания современной молодёжи", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

В команду подкастеров вошли четверо старшеклассников: Даниил Юмадеев, Ирина Кугаевская, Таисия Пальчикова (СОШ №16), Елизавета Малюгина (гимназия им. Н.Д. Лицмана), восьмиклассник СОШ №17 Егор Овечкин, пятиклассница СОШ №9 Лиза Бондаренко и студент 1 курса Тобольского многопрофильного техникума Тимур Галимов.

Серия из пяти подкастов раскрывает тему важности развития гибких навыков. Новые выпуски будут выходить по вторникам. Ребята обсудят эмоциональный интеллект, адаптацию в новом коллективе, самопрезентацию, целеполагание, выбор ВУЗа, ведение YouTube-канала и современную литературу, дающую установки на уверенность в себе и активную жизненную позицию.