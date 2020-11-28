Врачи проводят полезные онлайн-лекции для пожилых тюменцев

Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение" провел онлайн-встречу пожилых тюменцев с врачами Тюменского кардиоцентра. Терапевт и кардиолог рассказали о том, какие физические нагрузки полезны возрастным людям, от чего зависит уровень холестерина в крови, как избежать деменции и правильно пить БАДы.

На платформе Zoom полезную лекцию провели терапевт Валерия Гаранина и кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Антипина. Врачи предостерегли пенсионеров от самолечения, будь то таблетки или БАДы. Взаимодействие препаратов с биологически активными добавками еще подробно не изучено, поэтому у пациентов, которые уже принимают ряд лекарств по показаниям, могут проявиться нежелательные эффекты, отследить причину которых будет трудно. По любому лекарству и БАДу необходимо консультироваться со специалистом.

Пожилым тюменцам рекомендовали динамические физические нагрузки, которые полезны и для сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это пешая ходьба, легкие пробежки, йога, скандинавская ходьба. Для поддержания себя в хорошей форме нужно делать не менее 10 тыс. шагов в день в своем темпе. Физическая активность улучшает метаболизм, увеличивает микроциркуляцию, повышает тонус и улучшает настроение.

Как рассказала Наталья Антипина, уровень холестерина в крови зависит от многих факторов, в том числе от питания и генетической предрасположенности к синтезу холестерина в организме. Нормальный уровень для каждого конкретного человека должен определить лечащий врач, потому что значения лабораторий, которые они выводят в качестве образца, актуальны для здоровых лиц.

Чтобы предотвратить развитие приобретенного старческого слабоумия, нужно развивать нейропластичность мозга. В этом помогают заучивание стихов, чтение, разгадывание кроссвордов, игра в шахматы, а также позитивные эмоции при общении. В зоне риска - люди с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией, атеросклеротическими процессами в сосудах. Важно своевременно обратиться к неврологу и кардиологу, пишет ИА "Тюменская линия".