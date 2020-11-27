Гимнастка Дома культуры и творчества "Торфяник" заявила о себе на Всероссийском конкурсе

Воспитанница студии воздушной гимнастики "Жар-Птица" Арина Черепова приняла участие в грандиозном шоу "Синяя птица" в ноябре 2020 года.

Вместе с руководителем студии Эминовой Эвелиной Дмитриевной девочка отправилась в Москву на Всероссийский конкурс юных талантов, чтобы открыть свое имя для всей страны.

Получены потрясающие эмоции и невероятный опыт. Эвелина Эминова и Арина увидели много талантливых детей, зарядились на новые свершения и теперь готовы двигаться только вперед.

"Съёмки – это очень тяжёлая работа не только для ребёнка, но и для тренера. Мы летали на высоте и старались справляться со своими эмоциями!", - делится руководитель студии.

Выступление талантливой тюменки можно увидеть уже 29 ноября в 18:30 на телеканале "Россия".

Напомним, ранее Арина участвовала в шоу "Лучше всех", где поразила зрителей виртуозным номером.