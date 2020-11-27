Курьерская доставка - одна из самых популярных почтовых услуг

Фото: Почта России

Ежемесячно курьеры Почты России доставляют жителям Тюмени и Тюменской области почти 25 тысяч посылок. Наиболее востребованная услуга – доставка входящих отправлений. УФПС Тюменской области зафиксировало прирост на 45% по сравнению к предыдущему году по итогам 10 месяцев работы.

С начала года из-за коронавирусной инфекции и последовавшим режимом самоизоляции зафиксировано увеличение спроса на онлайн-покупки. Курьеры Почты России доставляют и отправляют посылки и письма.

Выбирая доставку Почтой России, тюменцы предпочитают оформлять доставку на дом курьером. С начала этого года лично в руки доставлено более 256 тысяч посылок. Курьер заберет отправление весом не более 31,5 кг в удобном для вас месте, выдаст чек с трек-номером и доставит его адресату домой или в офис.

Курьер также может самостоятельно упаковать отправление и заполнить необходимые бланки. Экспресс-отправления EMS — это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу.

Оформление услуги доступно в специальном разделе на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

В Тюменской области действуют два участка курьерской доставки: в Тюмени и Тобольске. В доставке задействовано 26 человек. В городах, где нет курьерской службы EMS, отправить и получить экспресс-отправление можно через отделение Почты России. Калькулятор для писем или посылок на сайте ведомства поможет рассчитать срок и стоимость доставки, а также узнать, доступна ли курьерская доставка.