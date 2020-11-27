169 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

По данным ОперШтаба Тюменской области, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 169 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 17 780 коронавирусных больных, 13 171 из них выздоровели, в том числе за минувшие сутки 385 человек.
На ИВЛ находятся 17 пациентов, 1 844 человека остаются под медицинским наблюдением,
1714 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом.
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