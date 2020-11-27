В Тюмени 30 ноября стартуют испытания на добровольцах вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, уже поступила в лабораторию Тюменского государственного медицинского университета, который будет проводить испытания на добровольцах.

Участниками исследования станут учителя, врачи и люди других профессий. Возраст - от 18 лет. На первом этапе у добровольцев проверят состояние здоровья и отберут тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины, сообщает ОперШтаб.

Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый участник исследования собственноручно подписывает согласие. Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы.