Взаимоотношения семьи и власти обсудят на форуме "Семья&RocketForum online"

29 ноября в Тюмени пройдет онлайн-форум, посвященный родителям и подросткам "Семья&RocketForum online". Внимание участников утренней секции будет сосредоточено на теме "Взаимоотношения семьи и власти" — спикеры от нескольких облдепартаментов объяснят, какие меры поддержки в 2020 году работают, и как ими максимально быстро и просто воспользоваться.

Так, управляющий регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко расскажет о мерах поддержки тюменцев. Родители смогут узнать, как оформить пособия по временной нетрудоспособности, что такое "прямые выплаты", как подать заявку на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и о многом другом.

Организатор "Семья&RocketForum online", депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова:

Эксперты Фонда ежегодно выступали спикерами на секции "Семья и государство" в рамках нашего традиционного весеннего форума "Семья", ведь различных интересных программ поддержки родителей в Тюменской области существует много, но информации о них у жителей, конечно, недостаточно. В этот раз Динара Поштаренко будет отвечать на все вопросы родителей онлайн. Часть вопросов поступает заранее — ответы на них будут озвучены в выступлении.

Подключение к форуму бесплатное, но нужно пройти регистрацию. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.