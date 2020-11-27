В воскресенье подросткам расскажут, как стать добрыми хакерами и заработать на этом

29 ноября в онлайн-режиме в Тюмени пройдёт форум Семья&RocketForum online, одна из частей которого будет полностью отдана подросткам, их проблемам и кумирам.

С 14:45 по тюменскому времени в эфире на YouTube-канале форума выступят:

модный режиссёр театра и кино, тюменец по рождению, Данил Чащин

бьюти-блоггер и дизайнер бренда вечерней одежды obsession Анна Герасимова

психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов

лучший хакер по версии Ozon на международной площадке HackerOne - Алексей Томилов:

Сегодня я являюсь совладельцем и техническим директором Rebrandy.co. К своим победам отношу: запуск федеральных стартапов "Столики.ру", "ГдеЗапчасть", "Rebrandy.co"; то, что являюсь не только лучшим хакером по версии Ozon, но и добрым хакером. А ещё я никогда не сдаюсь, и с удовольствием научу этому ребят. Расскажу, как в 9 лет я познакомился с компьютером, и что из этого вышло. Почему не получил высшее образование и какие выводы сделал из этого факта. Объясню, для чего я пошел в предпринимательство и как справлялся с ответом "нет".

Лекция Алексея Томилова "Как я стал добрым хакером и заработал на этом" завершает RoketForum для подростков в 16:15.

Все мероприятия форума бесплатны для участников, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию.