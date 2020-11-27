Тюменцам рассказали об особенностях сделок с земельными участками

Начальник отдела по работе с крупными правообладателями и государственной регистрации земельных участков управления Росреестра по Тюменской области Дмитрий Нефедов рассказал, обязательно ли в договоре купли-продажи земельного участка указывать категорию земель.

В договорах купли-продажи, предметом которых являются земельные участки, необходимо указывать категорию земельного участка. Это могут быть земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и пр.

Категория земельного участка позволяет определить для чего предназначена конкретная территория, какая деятельность на ней разрешена, а что делать категорически запрещено.

Отсутствие в договоре информации о категории земель, к которой отнесен земельный участок, является основанием для приостановления государственной регистрации прав. Стороны сделки уведомляются о ее приостановлении.

В период срока приостановления участники сделки вправе представить дополнительное соглашение к договору или договор, в котором будет указана категория земель.

Если в установленный срок не представлено дополнительное соглашение или договор, принимается решение об отказе в государственной регистрации прав на земельный участок, о чем уведомление направляется заявителям по сделке.

В связи с тем, что в случае отказа в проведении государственной регистрации прав государственная пошлина не возвращается, при подготовке договоров в отношении земельных участков необходимо помнить об особенностях заключениях таких сделок.