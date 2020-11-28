Средняя зарплата тюменцев в 2020 году выросла до 49 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составляет 49 тыс. 78 рублей на работника организации. Такие данные по итогам девяти месяцев 2020 года приводит Тюменьстат.

Самым доходным для тюменцев стал второй квартал, несмотря на жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Среднемесячный заработок тогда составил 50 тыс. 685 рублей. Больше всего тюменцы заработали в марте (51 тыс. 525 рублей) и июне (51 тыс. 452 рублей). Минимум зафиксировали в январе – 45 тыс. 332 рублей. Небольшое снижение также наблюдалось в августе и сентябре, пишет "Вслух.ру".

Для сравнения: в 2019 году средняя зарплата за 9 месяцев составляла 47 тыс. 146 рублей. Самые высокие показатели зафиксированы также во втором квартале, особенно в мае. Но "рекорд" показал декабрь: 62 тыс. 779 тыс. рублей.