В Тюмени для соцработников провели уроки по уходу за пожилыми

Одна из десяти учебных групп работников организаций соцобслуживания Тюменской области завершила обучение по уходу за пожилыми людьми. Курс проводился в рамках пилотного проекта "Система долговременного ухода", который является частью федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

В ходе повышения квалификации социальные работники, помощники по уходу и сиделки смогли изучить приемы перемещения, кормления, проведения гигиенических процедур и мероприятий по профилактике. Учитывая текущие ограничительные меры, обучение для соцработников Исетского дома-интерната транслировали дистанционно. Уроки проходили с использованием манекенов и современного оборудования, а педагог удаленным способом контролировал верность выполнения действий учениками, сообщили в Областном геронтологическом центре.

Курс "основы долговременного ухода" позволит соцработникам на практике отработать разные навыки ухода за человеком, который частично или полностью утратил способность к самообслуживанию, пишет "Тюменская область сегодня".