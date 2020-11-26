Тюменские водители оплатили чуть больше половины назначенных штрафов

В Тюменской области с начала года возбуждено 921 698 дел за нарушение правил дорожного движения. При этом, как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водители оплатили только 53% назначенных штрафов.

В ноябре ГИБДД провела профилактическое мероприятие "Дебитор". Граждане добровольно оплатили 6 309 штрафов на сумму более 6 млн рублей.

Возбуждено 330 дел на водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения – 5 из них понесут наказание в виде обязательных работ, еще 39 заплатят административные штрафы в виде двукратной суммы неоплаченных ранее долгов. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, в срок не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа (в течение первых 20 дней штраф можно оплатить со скидкой в размере 50%). В случае неуплаты, судом может быть наложен штраф в двукратном размере или назначен арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.