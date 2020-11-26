Тюменцы могут поучаствовать в #ЩедромВторнике

Жителей Тюменской области приглашают поддержать и присоединиться к инициативе #ЩедрыйВторник. Ее цель — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь в этот процесс как можно больше граждан.

Участники совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы интернете.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. Некоммерческие организации используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, сбора пожертвований, привлечения новых доноров и волонтеров.

Мероприятия рекомендуют проводить в период с 24 ноября по 8 декабря, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.