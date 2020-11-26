Тюменские кардиохирурги спасли пациента с повторным инфарктом

Кардиохирурги Областной клинической больницы №1 выполнили повторное аортокоронарное шунтирование пациенту спустя 13 лет после первого случая. Подобные хирургические вмешательства в России проводятся крайне редко. В Тюменской области это второй случай за последние десять лет, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Первый раз мужчину спасли в 2007 году. Второй инфаркт у него случился уже в возрасте 68 лет. После экстренной госпитализации в ОКБ №1 кардиохирурги выполнили технически сложную многочасовую операцию. Врачам пришлось не просто восстановить кровоток в артериях сердца, но и отделить сердце из спаек. Ход операции осложнялся тем, что после первого вмешательства практически не было собственного "материала" для формирования шунта.

"Повторную операцию аортокоронарного шунтирования пациенту было выполнить крайне сложно и с учетом возрастных особенностей. Однако после того, как нам удалось восстановить кровоток, сердце пациента вновь получило полноценное кровоснабжение. Операция спасла жизнь и здоровье пациента", - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ №1 Никита Стогний.