В Тюмени пройдет выставка-форум к Международному дню инвалида

3 декабря в Тюменской области состоится II региональный специализированный форум-выставка "ВозМОЖНОсти". Форум приурочен к Международному дню инвалидов.

Мероприятие объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с инвалидностью. Его цель — аккумулировать максимум информации о том, какие услуги, товары, продукты реализуются в настоящее время в Тюменской области для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, и рассказать, как ими воспользоваться.

Посетителей ждут выступления известных спикеров, экспертов в области психологии, педагогики, здравоохранения, спорта, культуры, занятости, мастер-классы, мотивационные практикумы и многое другое.

В этом году форум-выставка пройдет в дистанционном формате: на сайте и на телеканале "Тюменское время", начало в 11 часов. В период работы форума-выставки на каждом виртуальном стенде будут работать онлайн-консультанты.